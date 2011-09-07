ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ (TORTA ALLO YOGURT)

В нашей семье ее прозвище «троттола» (trottola) – волчок. В компании друзей мужья частенько ставят ее в пример своим менее расторопным женам. Ведь все знают: для Анны Монтемурро пять полноценных блюд за час – обычное дело. Как приближенная «ко двору» особа, замечу, что секрет кулинарной ловкости мамы моего мужа прост – в приоритете блюда незатейливые, не требующие деликатного, затратного по времени и усилиям подхода. И этот йогуртовый бисквит – один из любимых ее сладких рецептов.
ЧТО БЕРЕМ:
- 1 баночка нежирного йогурта без вкусовых добавок – это будет 1 порция;
- 2 порции сахара (если не любите очень сладкое, возьмите столько же, сколько йогурта);
- 3 порции муки;
- 0,5 порции оливкового масла (если вас смущает его запах, возьмите растительное без запаха);
- сок 0,5 – 1лимона (по вкусу, мне нравится, когда кислинка ощутимее);
- 2 яйца;
- ванилин;
- 1 ч.л. разрыхлителя ( для тех, кто в Италии - 1 пакетик "lievito per dolci").
ЧТО ДЕЛАЕМ:
1. Включаем духовку на 180С. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, обсыпаем мукой.
2. Яйца с сахаром, ванилином и соком лимона взбиваем без фанатизма (ложкой, венчиком, миксером). Добавляем масло, еще взбиваем. Добавляем йогурт и доводим до однородной консистенции. Теперь очередь муки, и перемешиваем. Должно получиться тесто, как для оладушек. Если вдруг у вас оно окажется слишком крутым, можно добавить немного молока комнатной температуры. Последним в ход идет разрыхлитель - кладем его в тесто и хорошо перемешиваем.
3. Выливаем смесь в подготовленную форму и – в духовку на 180С. В моей круглой бисквит обычно готов уже через 20-25минут. Если печете в кексовой "кирпичиковой", время стоит увеличить до 40-50м. Готовность проверяйте деревянной палочкой.
ВСЁ! Будь рецепт родом из Англии, смело можно было бы назвать "Элементарно, Ватсон".
Ежели хочется, можно сделать тесто пополам с шоколадным.
А дальше с ним, голубчиком, можно делать все, что пожелается. Можно посыпать сахарной пудрой, полить медом и наслаждаться с чашечкой свежезаваренного чая. А можно пропитать дополнительно сиропом или ликером, украсить кремом и фруктами.