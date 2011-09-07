ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ (TORTA ALLO YOGURT)

Короткие воскресные хроники МОРКОВНО - АПЕЛЬСИНОВОГО ПИРОГА С ЖАРЕНЫМИ ОРЕХАМИ Иногда просыпаешься в воскресенье с такиииииим желанием что-нибудь испечь! Что-нибудь яркое, апельсиново-морковное, с поджаренными грецкими орехами…

ТОП 7 Дизайнерских ресторанов в Милане Мода и гастрономия в Милане – все равно, что родные брат с сестрой. Как здесь шутят, выйти поужинать – лучшее оправдание для того, чтобы выгулять…