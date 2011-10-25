МОРКОВНЫЙ БРЕ-КЕ-КЕКС С АПЕЛЬСИНОМ

И хочется вдыхать жизнь полной сколько вмещает грудью, и ловить каждый миг простого земного счастья, и улыбаться любимым людям, и наслаждаться наполняющим дом уютным запахом выпечки... Это где-то на глубинном, инстинктивном уровне означает, что по крайней в твоем доме - на этом маленьком, но самом важном островке - все еще мир и покой!
Кексы я последнее время пеку без конца. Но этот на данный момент, пожалуй, самый наш любимый. Ну все в нем так, как надо - и очаровательная морковная рыжина, и великолепная пышность, идеальное сочетание влажности и рыхлости, кексовая корочка, и, конечно, божественный аромат!
Похожих рецептов в сети гуляет множество. Я взяла за основу кекс Оксаны sonja_ksu, немного изменила пропорции и поэкспериментировала с ингредиентами. Вот мой вариант.
БЕРЕМ:
- 300 г муки,
- 160 г сахара (у меня коричневый),
- 120 мл растительного масла (на мой взгляд, лучше без яркого запаха),
- 2 яйца,
- 100 мл молока,
- 1 ч.л. разрыхлителя (в Италии я беру пакетик "lievito per dolce"),
- 2 крупных морковины,
- цедра 1 сочного апельсина (также можно взять лимон или использовать натуральную эссенцию цитрусовых).
ЧТО ДЕЛАЕМ:
1. Морковь натираем на мелкой терке и добавляем в миску, где уже хорошенько смешаны яйца, сахар, масло и молоко. Туда же добавляем измельченную цедру.
2. Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, перемешиваем.
3. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты, хорошенько пару минут перемешиваем и выливаем в смазанную маслом и присыпанную мукой форму.
4. Ставим в нагретую до 170С духовку минут на 45-50. Готовность проверяем спичкой.
5. Готовый, еще теплый кекс присыпаем сверху сахарной пудрой.
Сегодня завтракали - пара кусочков этого совершенства и чашечка чая с ароматом розы. Идеальное утро! А после нас хоть потоп...))
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